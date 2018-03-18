Данные на 10 часов: явка в Псковской области вдвое выше, чем в 2012 году

На 10 часов мск явка избирателей в Псковской области на выборах президента России составила 8,44%. Это вдвое выше, чем на президентских выборах в 2012 году (4,99%), отмечают в избирательной комиссии региона.

Активнее всего избиратели в Стругокрасненском и Усвятском районах, здесь явка уже превысила 15%.

Явка в Пскове — 6,94%, в Великих Луках — 7,36%.