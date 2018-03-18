Данные на 10 часов: явка в Псковской области вдвое выше, чем в 2012 году

На 10 часов мск явка избирателей в Псковской области на выборах президента России составила 8,44%. Это вдвое выше, чем на президентских выборах в 2012 году (4,99%), отмечают в избирательной комиссии региона.
Активнее всего избиратели в Стругокрасненском и Усвятском районах, здесь явка уже превысила 15%.
Явка в Пскове — 6,94%, в Великих Луках — 7,36%.
Напомним, что выборах главы государства уже приняли участие врио губернатора региона Михаил Ведерников и спикер областного Собрания Александр Котов.
Утренняя активность избирателей Псковской области выше, чем в 2012 году
Фото Ивана Петрова
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).