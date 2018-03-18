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Происшествия

Родственники ищут псковичку, пропавшую месяц назад

18 марта 2018 года, 10:27

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Михайлова Татьяна Александровна, 1982 года рождения, уроженка областного центра, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.  Пропавшая зарегистрирована в доме по улице Стахановской. С февраля 2016 года она утратила родственную связь. По месту регистрации не проживает. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид лет 35, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие. Собственный цвет волос светло-русый, на момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет.

Была одета: черные куртка и джинсы, кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Т.А.Михайловой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.


 

Фото УМВД России по Псковской области.
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