Наблюдатели ОБСЕ следят за выборами президента в Псковской области
За ходом выборов президента России в Псковской области наблюдают представители миссии наблюдателей ОБСЕ, сообщает корреспондент «Псковской правды».
Наблюдатели ОБСЕ следят за выборами президента в Псковской области
За ходом выборов президента России в Псковской области наблюдают представители миссии наблюдателей ОБСЕ, сообщает корреспондент «Псковской правды».
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).