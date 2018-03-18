Спикер областного Собрания Александр Котов принял участие в выборах президента России

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на выборах президента России, сообщает корреспондент «Псковской правды».
«Сегодня очень важное событие – граждане нашей страны избирают главу государства, президента нашей большой страны, - отметил Александр Котов. - Мы все надеемся, что под руководством лидера наша страна будет крепнуть, становиться сильной и могучей державой, с которой будут считаться на мировой арене. Мы надеемся на то, что жизнь людей будет улучшаться. Мы рассчитываем на то, что совместно с президентом мы будем строить нашу экономику, развивать социальную сферу. Словом, будем работать для того, чтобы в нашей стране было жить комфортно».
Александр Котов отдал свой голос за сильного главу государства
Фото Ивана Петрова
Я думаю, что псковичи проявят активность, выразят свою гражданскую позицию, придут на выборы, и явка будет высокой, - сказал спикер областного Собрания. - Я думаю, что жители нашего региона отдадут предпочтение тому, с кем они связывают свои надежды, кого считают настоящим, сильным и надежным лидером».
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
Александр Котов пришел на избирательный участок вместе с внучкой
Фото Ивана Петрова