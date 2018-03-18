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Политика / Выборы

Спикер областного Собрания Александр Котов принял участие в выборах президента России

18 марта 2018 года, 10:04

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на выборах президента России, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Александр Котов отдал свой голос за сильного главу государства
Фото Ивана Петрова
«Сегодня очень важное событие – граждане нашей страны избирают главу государства, президента нашей большой страны, - отметил Александр Котов. - Мы все надеемся, что под руководством лидера наша страна будет крепнуть, становиться сильной и могучей державой, с которой будут считаться на мировой арене. Мы надеемся на то, что жизнь людей будет улучшаться. Мы рассчитываем на то, что совместно с президентом мы будем строить нашу экономику, развивать социальную сферу. Словом, будем работать для того, чтобы в нашей стране было жить комфортно».

Я думаю, что псковичи проявят активность, выразят свою гражданскую позицию, придут на выборы, и явка будет высокой, - сказал спикер областного Собрания. - Я думаю, что жители нашего региона отдадут предпочтение тому, с кем они связывают свои надежды, кого считают настоящим, сильным и надежным лидером».

Александр Котов пришел на избирательный участок вместе с внучкой
Фото Ивана Петрова
Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

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