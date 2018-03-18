На выборах президента России впервые голосуют жители Крыма и Севастополя

В выборах президента России впервые принимают участие избиратели Крыма и Севастополя. Сегодня, 18 марта, также отмечается 4-летняя годовщина воссоединения Крыма с Россией.
В 08:00 в Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе работать начали 182 участка.
Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в голосовании
Напомним, в избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).