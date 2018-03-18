На выборах президента России впервые голосуют жители Крыма и Севастополя

В выборах президента России впервые принимают участие избиратели Крыма и Севастополя. Сегодня, 18 марта, также отмечается 4-летняя годовщина воссоединения Крыма с Россией.

В 08:00 в Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе работать начали 182 участка.