Наблюдатели: в Псковской области с утра отмечается достаточно высокая активность избирателей

С утра на избирательных участках в Псковской области отмечается достаточно высокая активность граждан, отмечают наблюдатели в УИКах, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Псковской правды».

Псковичи приходят голосовать семьями. В голосовании участвуют избиратели разного возраста, говорят наблюдатели.

Отметим, что свой голос на выборах президента России уже отдал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на участок №6 в Пскове вместе с семьей. В голосовании также приняла участие супруга главы региона.

Напомним, на территории Псковской области работают 638 участков. Голосование идет с 8 до 20 часов. В избирательные бюллетени внесены 8 кандидатов, их фамилии расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).