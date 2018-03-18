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Политика / Выборы

Михаил Ведерников принял участие в голосовании на избирательном участке №6 в Пскове

18 марта 2018 года, 09:24

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в выборах президента России, сообщает корреспондент «Псковской правды». Свой голос глава региона отдал на избирательной участке №6, расположенном в ГКЦ Пскова.

Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России
Фото Ивана Петрова
Михаил Ведерников пришел на участок вместе с супругой и детьми. 

«Сегодня вместе со своей семьей я пришел проголосовать на избирательный участок номер 6, чтобы исполнить свой гражданский долг. Я считаю, что выборы - это не только право, но и долг перед молодым поколением и перед старшим поколением. Страшно подумать, что было бы, если бы наше старшее поколение решало: идти в бой или нет. Поэтому я приглашаю всех жителей Псковской области придти сегодня на избирательные участки и проголосовать», - сказал Михаил Ведерников.

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