Сегодня псковичи могут бесплатно посмотреть концерты и спектакли





Сегодня, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в учреждениях театрально-концертной дирекции Псковской области пройдут бесплатные концерты, показы спектаклей и мультфильмов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в БКЗ Псковской областной филармонии состоится бесплатный концерт ансамбля «Псков» — «Звучит мой голос над Россией». В программе концерта прозвучат лучшие произведения, созданные ансамблем за 38 лет концертной деятельности. Молодые солисты Елена Ленина, Александр Кислов, Роман Суриков включили в программу праздничного концерта фрагменты из литературно-музыкальных композиций «Серебряный век», «И слово музыкою станет», «Играйте гусли, пой душа».

Заслуженные артисты Российской Федерации Наталья Александрова, Александр Либ исполнят полюбившиеся песни из своих многочисленных программ. Начало концерта в 15.00.

Псковский театр драмы в этот день бесплатно покажет сразу два спектакля: «Краденое солнце» по известной сказке К. И. Чуковского в постановке Александры Мамкаевой (начало в 12.00) и лирическую комедию «Соседи» в постановке Александра Кладько (начало в 16.00).

Кроме того, Информационно-туристский центр совместно с туроператором «Атмосфера путешествий» приглашает псковичей 18 марта на экскурсию «Запсковские сказки», которая стартует в 15.00 от площади Ленина.

В этот день в галерее «Цех» пройдет серия мастер-классов от Елены Михайловой и Ольги Гусевой. Мастера проведут занятия по ткачеству (начало в 12.00) и росписи — «Роспись колобка» (начало в 13.00) и «Роспись пасхального яйца» (начало в 14.30). Записаться на мастер-классы можно на сайте tourism.pskov.ru через онлайн консультант или по телефону: +7 953 242 57 00.

В Медиа-холле псковского театра драмы в 15.00 будут показаны мультфильмы из конкурсной программы Суздальского фестиваля анимационного кино.

Вход на концерт и спектакли театра - по пригласительным билетам, получить которые можно в кассе филармонии и кассе театра соответственно. Количество пригласительных ограничено