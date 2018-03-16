17 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут состязания «Веселая перемена»

17 марта псковская «Комсомолка» проведет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» праздник для активных учеников первых классов под названием «Весёлая перемена».

Организаторами мероприятия выступили «Комсомольская правда – Псков», комитет по физической культуре и спорту администрации Пскова и управление образования администрации города.

Торжественное открытие начнётся в 10.45, а сами забеги – в 11.00.

Каждый участник поедет домой с яркой книжкой от издания и благодарственным письмом, а школа-победитель получит полную тридцатитомную коллекцию «Великие умы России», которая рассказывает о выдающихся изобретателях и учёных страны.

Подробности читайте на сайте «Комсомольская правда – Псков».