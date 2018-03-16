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Общество

Учитывать погоду призвали автолюбителей в Печорах

16 марта 2018 года, 12:35

На территории области наблюдается похолодание. В связи с этим следует помнить, что неправильно выбранная модель поведения на дороге, не соответствующая текущим погодным условиям, нередко становится причиной ДТП различной степени тяжести. Однако, большинство водителей не уделяют должного внимания выбору оптимального поведения на дороге, а также не воспринимают неправильно выбранную скорость как действие, способное привести к негативным последствиям.

В связи с изменениями погодных условий Госавтоинспекция города Печоры организовала вручение специальных буклетов, призывающих автолюбителей во время движения заранее снижать скорость, избегать неожиданных поворотов и резких торможений, а также быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ, не забывать о безопасной дистанции и боковых интервалах, поскольку в период непогоды коэффициент сцепления колес снижается в 1,5 раза. Особенно это касается начинающих водителей, которые еще не обладают нужными навыками в управлении транспортным средством.

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