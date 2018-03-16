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Общество

Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова поздравили с 85-летием

16 марта 2018 года, 12:31

В Пскове прошел праздничный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения краеведа, ценителя псковской истории Михаила Медникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

О его жизненном пути рассказали в мультимедийной презентации «Призвание - краевед», которая была подготовлена работниками библиотеки. А с трудами Михаила Медникова можно было познакомиться на специально организованной книжно-иллюстративной выставке «Исследователь псковской старины М. М. Медников».

Поздравить юбиляра пришли его друзья и коллеги по исследовательской деятельности, псковские историки, поклонники краеведения и представители городской и областной власти.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
От администрации Псковской области и областного комитета по культуре приветствия передал заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн: «Ваша плодотворная, просветительская деятельность, большой подвижнический труд, направленный на развитие лучших традиций краеведения, сбережение нашего бесценного исторического, духовного наследия заслуживает глубокой признательности от всех псковичей».

«Вы являетесь истинным знатоком псковской истории, автором уникальных книг, значение которых невозможно переоценить, сохраняете и приумножаете историю псковской земли», - сказал, поздравляя юбиляра от имени Ивана Цецерского, заместитель главы города Владимир Воробьев. Он также добавил, что именно благодаря таким патриотам родной земли подрастающее поколение узнает о прошлом и настоящем Пскова, воскрешаются в памяти псковичей незаслуженно забытые имена и сохраняется уникальная культура и история города. Он также передал Михаилу Медникову приветственный адрес, подарок и цветы.

Напомним, Михаил Медников родился 14 марта 1933 года в Пскове. После окончания войны некоторое время жил в Ленинграде, где участвовал в создании псковского землячества. В июле 1997 года М. М. Медников провел культурную акцию под условным названием «Я вернулся в свой город», передал в дар музею-заповеднику тома 100 уникальных изданий по истории Пскова XVIII - XX веков.

Благодаря усилиям общественности, в том числе и Михаила Медникова, городской библиотеке историко-краеведческого профиля № 2 в 1996 году присваивают имя псковского краеведа XIX века Ивана Ивановича Василева. Осенью 1999 года в Пскове создан Клуб краеведов. Его первым председателем стал Михаил Медников.

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