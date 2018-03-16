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Происшествия

Разбойник из Локнянского района проведет в колонии особого режима 8 лет

16 марта 2018 года, 12:27

Житель Локнянского района проведет в колонии особого режима 8 лет за разбой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Великих Луках в начале января 2017 года на 52-летнюю местную жительницу было совершено разбойное нападение в ее собственной квартире на улице Вокзальной. У женщины похитили мобильный телефон и телевизор, а сама потерпевшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Сотрудники ППС по «горячим» следам» задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 38-летний житель Локнянского района, не работающий, ранее судимый. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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