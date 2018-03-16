С 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста в Пскове

В связи с проведением ремонтных работ на Кузнецком мосту с 20 марта по 20 мая закрывается движение транспорта по половине моста, движение в двух направлениях будет временно организовано по оставшимся полосам движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобилистов в УГХ просят учесть данную информацию при планировании поездок. При движении по вышеуказанному участку дороги обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.