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Общество

С 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста в Пскове

16 марта 2018 года, 10:25

В связи с проведением ремонтных работ на Кузнецком мосту с 20 марта по 20 мая закрывается движение транспорта по половине моста, движение в двух направлениях будет временно организовано по оставшимся полосам движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобилистов в УГХ просят учесть данную информацию при планировании поездок. При движении по вышеуказанному участку дороги обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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