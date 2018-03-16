В Пскове подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика»

В Пскове в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Итоги конкурса подводились по трем возрастным категориям: младшая группа (4-6 классы), средняя (7-8 классы) и старшая (9-11 классы). По мнению членов жюри из Управления образования администрации Пскова, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, им удавалось проникнуть в образную систему и смысловую структуру текста, передать смысловое значение произведений.

Победителями и призерами конкурса стали учащиеся девяти общеобразовательных учреждений города. На региональном этапе конкурса Псков будут представлять семиклассница средней школы № 2 Анастасия Фролова и ученик 10-го класса средней школы № 23 Григорий Васильев.