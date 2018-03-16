Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика»

16 марта 2018 года, 09:45

В Пскове в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Итоги конкурса подводились по трем возрастным категориям: младшая группа (4-6 классы), средняя (7-8 классы) и старшая (9-11 классы). По мнению членов жюри из Управления образования администрации Пскова, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, им удавалось проникнуть в образную систему и смысловую структуру текста, передать смысловое значение произведений.

Победителями и призерами конкурса стали учащиеся девяти общеобразовательных учреждений города. На региональном этапе конкурса Псков будут представлять семиклассница средней школы № 2 Анастасия Фролова и ученик 10-го класса средней школы № 23 Григорий Васильев.

СПРАВКА

Конкурс «Живая классика» проводится с целью повышения интереса к чтению и расширения читательского кругозора у детей и подростков, знакомства школьников с произведениями русской и зарубежной литературы XVIII - XX вв., которые не входят в школьную программу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

17 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут состязания «Веселая перемена»
Ярмарку выходного дня на улице Пушкина перенесли на 18 марта
Учитывать погоду призвали автолюбителей в Печорах
Известного псковского краеведа и любителя старины Михаила Медникова поздравили с 85-летием
Разбойник из Локнянского района проведет в колонии особого режима 8 лет
С 20 марта будет закрыта для движения половина Кузнецкого моста в Пскове
Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для любимой нами России (ВИДЕО)
Недобросовестному жителю Новосокольников грозит реальный срок за алименты
В России завершается предвыборная кампания

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
16 марта 14:53

Чудо для садоводов

Власти и дачники будут решать проблемы вместе

Общество
15 марта 17:10

Наши люди

В Пскове будут собирать деньги по английскому методу

Общество
15 марта 10:49

Шефство над могилами

Молодежь приводит заброшенные захоронения в порядок