Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для любимой нами России (ВИДЕО)

Действующий президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам прийти на выборы 18 марта.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По конституции нашей страны, единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей.

За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения.

Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны, и потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой и любимой нами России».