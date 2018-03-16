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Общество

Недобросовестному жителю Новосокольников грозит реальный срок за алименты

16 марта 2018 года, 09:23

В Новосокольническом районе местный житель предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры область.

В ходе расследования установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с сентября 2017 года по январь 2018 года, проживая в Новосокольниках, будучи трудоспособным, без уважительных причин и в нарушение решения суда, ежемесячно алименты не платил, не принимал меры к трудоустройству, то есть умышленно уклонялся от обязанности содержать своего ребенка.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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