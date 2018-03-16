В России завершается предвыборная кампания

В России сегодня завершается предвыборная кампания. За сутки до дня голосования, назначенного на 18 марта, наступит так называемый день тишины, в течение которого будет запрещена любая политическая агитация кандидатов на пост Президента РФ.

Уже в 17:00 (по времени Екатеринбурга) в самых восточных регионах России (Камчатка и Чукотка) наступит суббота - последний день перед выборами. Для Свердловской области запрет на агитацию официально начнёт действовать в полночь 17 марта. Ограничение продлится до 23:00 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в стране.

Напомним, согласно российскому законодательству, в день тишины запрещается проведение акций и митингов в поддержку кандидатов на президентское кресло, раздача листовок, политическая реклама в СМИ.