Полпред президента Александр Беглов побывал на ведущем предприятии Псковской области

Завод электротехнического оборудования ‒ ЗАО «ЗЭТО» ‒ посетили 15 марта полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. На предприятии их сопровождали глава города Великие Луки Николай Козловский и генеральный директор завода Денис Мунштуков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александру Беглову и Михаилу Ведерникову показали один из самых прогрессивных цехов предприятия ‒ по производству элегазового оборудования, а также разработки высоковольтных аппаратов для электростанций и подстанций. Всего на предприятии производят более 400 наименований продукции, а с учетом индивидуальных потребностей заказчиков — до 10 тыс. Многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире, а по некоторым своим техническим параметрам оборудование превосходит зарубежные аналоги.

В ходе визита на завод Александр Беглов пообщался с рабочими. Он обратил внимание на молодой возраст трудового коллектива. Денис Мунштуков подтвердил, что средний возраст работников составляет 35 лет, и добавил, что всего на производстве работают порядка 2 тыс человек. «Как вам трудится?» — поинтересовался у заводчан Александр Беглов. «Отлично», — ответили сотрудники и в свою очередь попросили полпреда посодействовать, чтобы промышленные предприятия Псковской области были включены в федеральные программы по развитию промышленности. На это Александр Беглов заметил, что предприятия промышленного электротехнического кластера региона уже реализуют два крупных проекта на общую сумму 800 млн рублей, и заверил, что поддержка будет продолжена.

В завершение встречи в адрес полпреда прозвучал актуальный вопрос, почему каждому надо идти на выборы Президента. «На выборы надо ходить. Это связано с безопасностью нашей страны. Если за лидера государства проголосуют 60% населения, то это будет означать кредит доверия со стороны народа, а значит с таким лидером и иностранным партнерам придется договариваться. Безопасность страны зависит от каждого из нас», — сказал Александр Беглов.