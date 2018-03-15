Александр Беглов и Михаил Ведерников осмотрели детский реабилитационный центр в Великих Луках

Великолукский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья получит помощь из резервного фонда Президента Российской Федерации на дооснащение и закупку дополнительного оборудования. Об этом 15 марта заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе визита в социальное учреждение. Его также сопровождал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Директор учреждения Маргарита Слотина рассказала гостям, что центр предоставляет услуги детям с церебральным параличом, отклонениями в умственном и физическом развитии от рождения и до совершеннолетия, а также семьям, в которых воспитываются такие дети. Услуги направлены на социальную адаптацию ребят к жизни в обществе, обучению и труду.

В учреждении широко используются прогрессивные методики и современное отечественное и зарубежное оборудование. Кроме того, с начала года Центр участвует в реализации комплекса мер Псковской области, направленного на формирование современной инфраструктуры служб ранней помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет. Ежегодно через Центр проходят более 700 детей с особенностями в развитии, рассказала Маргарита Слотина.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что для увеличения охвата населения реабилитационными услугами было принято решение о расширении площадей Центра. В настоящий момент учреждение обслуживает пятую часть нуждающихся, что неплохо, но недостаточно. Дополнительные площади планируют открыть на базе освобождающегося Великолукского детского дома, так как практически все дети уже устроены в семьи.

Александр Беглов и Михаил Ведерников осмотрели дневное отделение центра, где педагоги, психологи, логопеды и дефектологи проводят социальную адаптацию детей и подготовку их к обучению в обычной школе. В прошлом году 10 из 17 выпускников сели за парты общеобразовательных учреждений.

Благодаря этому отделению многие родители особенных детей смогли выйти на работу. В ходе общения одна из мам рассказала полпреду и врио губернатора свою историю. «Я очень благодарна этому центру за то, что могу работать и не беспокоиться за своего ребенка — он находится в надежных руках», — сказала она и от имени всех родителей поблагодарила руководство и специалистов за доброту, заботу и внимание к детям.