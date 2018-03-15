Появилась возможность выбрать лучший дизайн-проект общественных территорий Пскова

Псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты трёх общественных территорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 марта с 11.00 до 20.00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты следующих общественных территорий: сквер ветеранов, парк вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проекта. Выбрать нужно один проект для каждой территории.

Проголосовать можно на одной из трёх площадок: это библиотека на ул. Конной, 6, центр «Подросток» по адресу: ул. Звёздная, 12 или музыкальная школа №5 (ул. Коммунальная, 48).