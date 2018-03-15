Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Появилась возможность выбрать лучший дизайн-проект общественных территорий Пскова

15 марта 2018 года, 14:27

Псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты трёх общественных территорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 марта с 11.00 до 20.00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты следующих общественных территорий: сквер ветеранов, парк вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проекта. Выбрать нужно один проект для каждой территории.

Проголосовать можно на одной из трёх площадок: это библиотека на ул. Конной, 6, центр «Подросток» по адресу: ул. Звёздная, 12 или музыкальная школа №5 (ул. Коммунальная, 48).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Беглов и Михаил Ведерников осмотрели детский реабилитационный центр в Великих Луках
Александр Беглов очень рад за регион, Великие Луки и его жителей
Наклейки с хэштегом #Eдунавыборы будут ждать псковичей на трёх АЗС (АДРЕСА)
Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а наращиваем потенциал региона
Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей
Псковские присяжные начали рассматривать дело организовавшего наркотрафик гражданина Литвы
За прошлый год псковские приставы взыскали с должников почти 2 млрд рублей
В Псковской области с разницей в несколько часов горели автомобили
Избирательные участки в Псковской области обследуют с собаками

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 марта 10:49

Шефство над могилами

Молодежь приводит заброшенные захоронения в порядок

Общество
15 марта 09:13

Юные садоводы и молодые журналисты

Жители Палкино получили гранты на молодежную редакцию и развивающую площадку для малышей

Общество / Образование
14 марта 10:31

Врачи против пневмонии

Более половины смертей от воспаления легких происходит дома