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Общество

Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей

15 марта 2018 года, 14:00

Расположение поисково-спасательного отряда города Великие Луки посетили полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников 15 марта. Вместе с ними с условиями службы великолукских спасателей познакомился начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России Игорь Панин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов рассказал, что великолукский отряд является подразделением областного Управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. В его состав входят 22 человека и в зоне ответственности находятся 10 районов области: Опочецкий, Пустошкинский, Себежский, Великолукский, Бежаницкий, Локнянский, Невельский, Новосокольнический, Усвятский и Куньинский. Помещение, в котором располагается поисково-спасательный отряд, было выделено при помощи администрации города Великие Луки. Оно оснащено шестью единицами автомобильной техники и двумя плавательными средствами.

Александру Беглову и Михаилу Ведерникову продемонстрировали обмундирование водолазов, которое позволяет работать на глубине до 100 метров, саперное оборудование, использующееся для поиска взрывоопасных предметов, и другие технические средства, позволяющие выполнять поставленные перед спасателями задачи.

Только в прошлом году великолукские спасатели совершили 355 выездов. Из них на водные объекты — 30, ДТП — 118, обезвреживание взрывоопасных предметов — 71, ликвидацию природных катаклизмов — 10, поиск людей — 11. В результате этой работы было спасено 22 человека.

Валерий Филимонов также добавил, что, по договоренности с Михаилом Ведерниковым, в этом году в Псковской области откроется еще один пожарно-спасательный пост. Он разместиться в дер. Ляды Плюсского района и будет восьмым по счету. Его основная задача — обеспечение оперативного реагирования на происшествия в отдаленных населенных пунктах.

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