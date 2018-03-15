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Общество

За прошлый год псковские приставы взыскали с должников почти 2 млрд рублей

15 марта 2018 года, 12:38

Служба судебных приставов в прошлом году взыскала с должников 1 млрд 744 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

В доход местного бюджета перечислено 564 млн рублей, что почти на четверть больше прошлого года. Более 712 млн рублей ушло в федеральную государственную казну.

- Пополнение местного бюджета является приоритетной задачей службы судебных приставов области, - отметил Сергей Колесников, подводя итоги работы ведомства за 2017 год.

В ФССП региона на принудительном исполнении судебных приставов в 2017 году находилось около 400 тысяч исполнительных производств, из них 219 тысяч новых производств.

Сергей Колесников рассказал также, что на одного судебного пристава приходится 3349 исполнительных производств.

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