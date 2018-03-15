В Псковской области с разницей в несколько часов горели автомобили

15 марта в Псковской области началось с трёх пожаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Первое сообщение о возгорании в бане в деревне Подборовье поступило в 00:04. На место происшествия тут же выдвинулось шесть единиц техники и 17 человек. Огонь был полностью подавлен.

Спустя четыре часа в Великолукском районе на 456 километре ФАД М-9 загорелся автомобиль. Для ликвидации пожара привлекалась одна единица техники и два человека.

Случай возгорания машины повторился в 9:36. На этот раз уже в Пскове на улице Свердлова. В тушении были задействованы две единицы техники и пятеро человек.