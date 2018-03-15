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Происшествия

В Псковской области с разницей в несколько часов горели автомобили

15 марта 2018 года, 12:27

15 марта в Псковской области началось с трёх пожаров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Первое сообщение о возгорании в бане в деревне Подборовье поступило в 00:04. На место происшествия тут же выдвинулось шесть единиц техники и 17 человек. Огонь был полностью подавлен.

Спустя четыре часа в Великолукском районе на 456 километре ФАД М-9 загорелся автомобиль. Для ликвидации пожара привлекалась одна единица техники и два человека.

Случай возгорания машины повторился в 9:36. На этот раз уже в Пскове на улице Свердлова. В тушении были задействованы две единицы техники и пятеро человек.

СПРАВКА

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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