Великолучанка до задержания успела сбыть похищенный у гостьи телефон

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлена местная жительница, подозреваемая в краже, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 февраля текущего года в Великих Луках 38-летняя горожанка была в гостях в доме по улице Речной. Вернувшись домой, она обнаружила пропажу своего мобильного телефона. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданки, подозреваемой в хищении телефона. Ей оказалась хозяйка дома: 24-летняя безработная, ранее судимая за кражу, у которой в гостях побывала потерпевшая. Выяснилось, что похищенный телефон она уже успела сбыть. Проводится проверка.