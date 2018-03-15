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Политика / Выборы

Избирательные участки в Псковской области обследуют с собаками

15 марта 2018 года, 12:15

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России псковской полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

Так, в период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано около 1800 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

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