Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память великолучан, погибших в годы ВОВ

15 марта полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов прибыл с рабочей поездкой в Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Визит начался с возложения цветов к мемориалу жертвам Великой Отечественной войны «Вечный огонь». Память великолучан, погибших защищая свой город, почтили временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель псковского областного Собрания Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский и другие официальные лица. В память о павших прозвучал Гимн Российской Федерации и оружейный салют.

Великие Луки стали местом тяжелых боев как на начальном этапе Великой Отечественной войны, так на этапе ее коренного перелома. Свыше 30 улиц города носят имена воинов Советской Армии, партизан, подпольщиков, героев Великой Отечественной войны. На мемориальном воинском захоронении покоится прах более 6 тыс героев. В 2008 году Великим Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».