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Общество

Михаил Ведерников первым встал на лёд нового комплекса в Великих Луках

15 марта 2018 года, 10:24

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 15 марта в рамках рабочей поездки в Великие Луки проверил работу подрядчика, который обещал залить на этой неделе пробный лед в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников смог первым протестировать ледовое покрытие.

Заместитель начальника производственного управления ООО «Газпром инвестгазификация» Максим Матов рассказал врио главы региона, что таким образом специалисты проверяют все хладоснабжающее оборудование. Пусконаладка установок продлится до 10 дней, затем тестовый лед растопят, а постоянный зальют перед сдачей объекта.

Также представитель инвестора рассказал, что полным ходом продолжаются работы в зоне бассейнов. Рабочие облицовывают стены плиткой, монтируют систему водоснабжения и водоотведения. В центральной части здания продолжается устройство перегородок помещений первого и второго этажей под будущий административно-бытовой комплекс.

Всего на объекте работают порядка 180 человек. Строительство идет с опережением графика и благодаря набранной динамике, сдача ФОКа запланирована на август этого года.

По итогам осмотра Михаил Ведерников похвалил подрядчика за ответственный подход к работе и хороший темп. «Будем вас всем в пример приводить», — отметил он.

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