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Политика / Выборы

Шесть межпарламентских организаций будут наблюдать за выборами президента РФ

15 марта 2018 года, 09:03

Шесть межпарламентских организаций приедут наблюдать за выборами президента России по приглашению Федерального Собрания РФ. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет ТАСС.

«Всего шесть международных организаций приедут наблюдать за выборами президента РФ по совместным приглашениям палат Федерального Собрания РФ: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества), Межпарламентская ассамблея православия», - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что выборы-2018 посетят около 1 тысячи 500 иностранных наблюдателей.

Отметим, что согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством РФ, Центральной избирательной комиссией РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

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