Вор-рецидивист из Пскова, обчистивший дачный домик, пойдёт под суд

Завершилось расследование уголовного дела против 40-летнего псковича, совершившего дачную кражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 18 декабря 2017 года этот ранее судимый мужчина находился на территории дачного участка в Псковском районе. Здесь он подошел к одному из домов. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, выбил окно и проник внутрь. Из помещения мужчина вынес телевизор, микроволновую печь, набор инструментов, парфюмерию, одежду, обувь и другое имущество. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Фигурант свою вину признал и полностью и в содеянном раскаялся. Теперь ему предстоит ответить перед судом за свое преступление.