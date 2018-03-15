Рвать гири и прыгать в длину будут по всей Псковской области 18 марта

Акция по продвижению ВФСК ГТО «Подтянись к движению», приуроченная к Дню воссоединения Крыма с Россией пройдет во всех муниципалитетах области 18 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Приняв участие в акции «Подтянись к движению» все желающие смогут продемонстрировать свое отношение к здоровому образу жизни, поддержать национальную идею возрождения Комплекса ГТО.

В акции могут участвовать все категории населения: дети, подростки, молодежь, взрослые – как мужчины, так и женщины.

В акцию включены 2 норматива ГТО: «Прыжок в длину с места» (для всех желающих) и «Рывок гири» (для мужчин старше 16 лет).

По условиям акции результаты всех участников складываются, а затем самые активные и лучшие муниципалитеты будут определены по наибольшей длине суммарного прыжка и наибольшему суммарному количеству поднятий гири.

Лучшие муниципалитеты будут награждены кубками, а также будут награждены участники, установившие рекорд акции в прыжке с места и рывке гири.