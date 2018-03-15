Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дмитрий Шахов проверил в Пскове центр временного содержания иностранцев

15 марта 2018 года, 09:35

Центр временного содержания иностранных граждан в Пскове посетили проверяющие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с членами общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и сопровождающими лицами посетили ФКУ «Центр временного содержания иностранных граждан МВД России».

Гости познакомились с организацией работы этого учреждения, расположенного в Пскове, созданными здесь условиями. По итогам проведенных мероприятий нарушений прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых установлено не было.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Беглов и Михаил Ведерников осмотрели детский реабилитационный центр в Великих Луках
Александр Беглов очень рад за регион, Великие Луки и его жителей
Появилась возможность выбрать лучший дизайн-проект общественных территорий Пскова
Наклейки с хэштегом #Eдунавыборы будут ждать псковичей на трёх АЗС (АДРЕСА)
Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а наращиваем потенциал региона
Александр Беглов высоко оценил условия службы великолукских спасателей
Псковские присяжные начали рассматривать дело организовавшего наркотрафик гражданина Литвы
За прошлый год псковские приставы взыскали с должников почти 2 млрд рублей
В Псковской области с разницей в несколько часов горели автомобили

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 марта 10:49

Шефство над могилами

Молодежь приводит заброшенные захоронения в порядок

Общество
15 марта 09:13

Юные садоводы и молодые журналисты

Жители Палкино получили гранты на молодежную редакцию и развивающую площадку для малышей

Общество / Образование
14 марта 10:31

Врачи против пневмонии

Более половины смертей от воспаления легких происходит дома