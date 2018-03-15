Дмитрий Шахов проверил в Пскове центр временного содержания иностранцев

Центр временного содержания иностранных граждан в Пскове посетили проверяющие. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с членами общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и сопровождающими лицами посетили ФКУ «Центр временного содержания иностранных граждан МВД России».

Гости познакомились с организацией работы этого учреждения, расположенного в Пскове, созданными здесь условиями. По итогам проведенных мероприятий нарушений прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых установлено не было.