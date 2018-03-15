Михаил Ведерников поручил пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа»

Очередное совещание, посвященное оздоровлению ситуации на предприятии «Псковавиа», состоялось 14 марта под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, он дал поручение в кратчайшие сроки пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» и принять решения по оптимизации расходов авиапредприятия.

В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и руководство компании. Участники встречи обсудили ситуацию с задолженностью по зарплате перед работниками авиакомпании, необходимые меры для сохранения сертификата эксплуатанта, а также результаты проверки деятельности предприятия. Анализ, проведенный по поручению Михаила Ведерникова Контрольным управлением администрации области, показал неэффективные расходы «Псковавиа». В частности, на фоне снижения объема выполненных работ росла заработная плата управленческого звена.

Врио губернатора обязал руководство компании согласовывать все расходы с Финансовым управлением Псковской области. Также по поручению руководителя региона будет составлен график погашения задолженности перед арендаторами воздушных судов с целью сохранения авиакомпанией летного сертификата.

Генеральному директору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко Михаил Ведерников поставил задачу составить четкий план, направленный на повышение эффективности работы предприятия, и начать гасить долги перед работниками компании.

«Необходимо, чтобы эта сумма планово и системно уменьшалась. Ситуации, когда предприятие падает в долговую яму, растет задолженность по зарплате, а руководство компании регулярно получает хорошую зарплату и плюсом выписывает себе премии, мы больше не допустим», — подчеркнул Михаил Ведерников.

На погашение долга по зарплате уволенным и действующим сотрудникам в ближайшее время будет направлено более 15 млн рублей, добавил он.