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Общество

Михаил Ведерников поручил пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа»

15 марта 2018 года, 09:28

Очередное совещание, посвященное оздоровлению ситуации на предприятии «Псковавиа», состоялось 14 марта под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, он дал поручение в кратчайшие сроки пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» и принять решения по оптимизации расходов авиапредприятия.

В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и руководство компании. Участники встречи обсудили ситуацию с задолженностью по зарплате перед работниками авиакомпании, необходимые меры для сохранения сертификата эксплуатанта, а также результаты проверки деятельности предприятия. Анализ, проведенный по поручению Михаила Ведерникова Контрольным управлением администрации области, показал неэффективные расходы «Псковавиа». В частности, на фоне снижения объема выполненных работ росла заработная плата управленческого звена.

Врио губернатора обязал руководство компании согласовывать все расходы с Финансовым управлением Псковской области. Также по поручению руководителя региона будет составлен график погашения задолженности перед арендаторами воздушных судов с целью сохранения авиакомпанией летного сертификата.

Генеральному директору ОАО «Псковавиа» Виктору Мартыненко Михаил Ведерников поставил задачу составить четкий план, направленный на повышение эффективности работы предприятия, и начать гасить долги перед работниками компании.

«Необходимо, чтобы эта сумма планово и системно уменьшалась. Ситуации, когда предприятие падает в долговую яму, растет задолженность по зарплате, а руководство компании регулярно получает хорошую зарплату и плюсом выписывает себе премии, мы больше не допустим», — подчеркнул Михаил Ведерников. 

На погашение долга по зарплате уволенным и действующим сотрудникам в ближайшее время будет направлено более 15 млн рублей, добавил он.

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