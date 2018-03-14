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Общество

Избегать резких маневров на скользкой дороге призывают жителей Псковской области

14 марта 2018 года, 17:50

В связи с изменениями погодных условий УМВД России по Псковской области советует автомобили-стам строго соблюдать требования безопасности.

Понижение температуры в ночное время может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. В первую очередь, гололед может появляться на мостах и в низинах. Всем хорошо известно, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенного внимания.

Заморозки в ночное время создают дополнительные сложности для автомобилистов. Ухудшается видимость на дорогах, транспортные средства становятся менее послушными в управлении. При таких обстоятельствах риск попасть в ДТП существенно возрастает.

Водителям рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим (лучше двигаться на пониженной передаче), увеличивать дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать осторожность при совершении маневров.

Кроме того, отправляясь в путь, постарайтесь иметь запас времени, чтобы не спешить в дороге.

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