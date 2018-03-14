В Пскове будут собирать деньги по английскому методу

28 марта в Пскове пройдет вечер «Круг Благотворителей». Его организаторы - фонд «Добрый город» планируют собрать деньги на реализацию полезных социальных проектов. Об этом рассказал руководитель фонда Семен Никонов в пресс-центре «Псковской правды».

Инициатива «Круга Благотворителей» пришла из Англии. Людям, готовым жертвовать деньги, презентуют проекты и собирают деньги прямо в процессе благотворительного вечера. Предварительно «Добрый город» провел конкурсный отбор. Всего на конкурс поступило 11 заявок из Пскова, Дно и Красногородска. В результате отобрали три лучших. Реализация каждого из проектов требует около 70 тысяч рублей. Так, детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополек» в рамках проекта «Спорт без границ» планирует собрать деньги на обустройство детской площадки для слабовидящих детей, Ротари Клуб «Псков» хочет сажать в детских домах фруктовые сады, а интеграционные мастерские для инвалидов планируют формировать положительное общественное мнение в отношении людей с ограниченными возможностями.

Подробнее с проектами можно познакомиться на сайте Фонда www.dobro-pskov.ru.

Мероприятие по сбору средств пройдет в медиахолле псковского драмтеатра. Начало в 17.30.