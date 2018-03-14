Завершается аккредитация СМИ на выборы президента Российский Федерации

14 марта в 18:00 завершается прием заявок для аккредитации средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов президента Российской Федерации в 2018 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что только аккредитованные представители СМИ смогут 18 марта 2018 года находиться в помещениях для голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей на избирательных участках, заседаниях избирательных комиссий при установлении итогов голосования, производить фото- и видеосъемку, знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их заверенные копии.

Формы необходимых для заявки документов и информация для СМИ размещены на сайте Избирательной комиссии Псковской области.