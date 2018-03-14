МЧС призывает псковичей в гололёд отказаться от обуви с каблуком

Псковские спасателей быть крайне осторожными при движении по дорогам и тротуарам в условиях гололедицы. Чтобы уменьшить вероятность падения, пешеходам следует соблюдать следующие правила:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.