Жители Пскова могут напрямую обратиться к председателю Следственного комитета

У жителей Псковской области есть возможность обратиться напрямую к руководителю следственного управления без выезда за пределы региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Приемная Председателя Следственного комитета работает по адресу г.Псков, пер. Комиссаровский, д.1, каб.1 и доступна для граждан каждую среду с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Информация о местонахождении приемной размещена на здании следственного управления и на официальном сайте. Получить дополнительные разъяснения по данному вопросу можно у старшего инспектора отдела по приему граждан и документационному обеспечению Борохиной Татьяны Сергеевны, телефон в г.Пскове: 290-602.

Уполномоченный сотрудник следственного управления примет любое предоставленное в приемную обращение, зарегистрирует и направит для рассмотрения в центральный аппарат Следственного комитета РФ.