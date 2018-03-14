Более 100 псковичек обследуют ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова

Опытом ранней диагностики и профилактики рака молочной железы обменяются медики Псковской области и Санкт-Петербурга в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе адми-нистрации региона. Совместная акция состоится с 14 по 16 марта.

В эти дни врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно с псковскими медиками будут принимать пациенток с предварительно выявленными при проведении маммографического скрининга или ультразвукового исследования узловыми новообразованиями молочной железы, отобранными Псковской городской поликлиникой, и проводить мастер-классы. Планируется осмотреть 120 женщин. Затем на общей встрече пациенты смогут задать свои вопросы специалистам.

Результаты обследования врачи также проанализируют на совместном заседании в Псковском онкологическом центре. Кроме того, по теме диагностики и профилактики рака молочной железы состоится семинар для врачей первичного звена из районов Псковской области, в котором примут участие ведущие специалисты онкоцентра им. Н. Н. Петрова.