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Происшествия

Под Новоржевом горе-угонщик бросил машину и пошёл домой

14 марта 2018 года, 11:40

В Новоржевском районе задержали местного жителя, подозреваемого в угоне отечественной легковушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 13 марта из гаража у дома в деревне Булохово был угнан «ВАЗ-21063». Позднее автомобиль стражи порядка обнаружили в поле у деревни Орша Новоржевского района.

Личность подозреваемого полицейские установили в кратчайшие сроки. Им оказался безработный местный житель, 1997 года рождения. Он, угнав машину, во время движения не справился с управлением. В итоге, бросил «ВАЗ» и ушел домой пешком.

В настоящее время проводится проверка.

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