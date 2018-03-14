Под Новоржевом горе-угонщик бросил машину и пошёл домой

В Новоржевском районе задержали местного жителя, подозреваемого в угоне отечественной легковушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В ночь на 13 марта из гаража у дома в деревне Булохово был угнан «ВАЗ-21063». Позднее автомобиль стражи порядка обнаружили в поле у деревни Орша Новоржевского района.

Личность подозреваемого полицейские установили в кратчайшие сроки. Им оказался безработный местный житель, 1997 года рождения. Он, угнав машину, во время движения не справился с управлением. В итоге, бросил «ВАЗ» и ушел домой пешком.

В настоящее время проводится проверка.