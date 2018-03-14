Псковичей-автолюбителей призывают не мешать благоустройству придомовых территорий

900 дворов в Пскове признаны неблагоустроенными. Об сообщила начальник отдела иновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ Пскова Екатерина Вишнякова.

Всего нашем городе более полутора тысячи дворов. Более 100 заявок от жителей на благоустройство приняли в УГХ, на 16 из них в данный момент готовят техническую документацию на ремонт.

- В первую очередь рассматривают те заявки, где ремонта не было больше 10 лет и где жители сами готовы внести свою лепту: убирать мусор, участвовать в озеленении, не мешать строителям транспортом, - сказала Екатерина Вишнякова.

Эти 16 дворов обещают отремонтировать в нынешнем году, если позволит финансирование. Есть еще 11 дворов из дополнительного списка, их тоже могут отремонтировать, если найдут средства.

Сейчас прием заявок на ремонт дворов прекращен. Когда его возобновят, неизвестно.