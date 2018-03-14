Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей-автолюбителей призывают не мешать благоустройству придомовых территорий

14 марта 2018 года, 11:24

900 дворов в Пскове признаны неблагоустроенными. Об сообщила начальник отдела иновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ Пскова Екатерина Вишнякова.

Всего нашем городе более полутора тысячи дворов. Более 100 заявок от жителей на благоустройство приняли в УГХ, на 16 из них в данный момент готовят техническую документацию на ремонт.

- В первую очередь рассматривают те заявки, где ремонта не было больше 10 лет и где жители сами готовы внести свою лепту: убирать мусор, участвовать в озеленении, не мешать строителям транспортом, - сказала Екатерина Вишнякова.

Эти 16 дворов обещают отремонтировать в нынешнем году, если позволит финансирование. Есть еще 11 дворов из дополнительного списка, их тоже могут отремонтировать, если найдут средства.

Сейчас прием заявок на ремонт дворов прекращен. Когда его возобновят, неизвестно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Под Новоржевом горе-угонщик бросил машину и пошёл домой
Сергей Макарченко: Призываю собственников жилья открывать спецсчета
За вранье в суде жителя Гдовского районе наказали рублём
Более 5 млн россиян будут голосовать на президентских выборах по месту пребывания
Михаил Ведерников отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов
Прокуратура добилась зачисления сироты на полное гособеспечение в псковский колледж
Для повышения рождаемости в России предложили возродить земства
Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы
Всё о предстоящем первом «Круге благотворителей» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
14 марта 10:31

Врачи против пневмонии

Более половины смертей от воспаления легких происходит дома

Общество / Образование
14 марта 10:16

«Ёжик» довёл до Крыма

С пятой попытки школьник из Локни попал в Артек

Общество / Семья
13 марта 11:24

#пеленальныйстоликвПскове

Поменять подгузник в общественном заведении, не привлекая к себе внимания, — миссия, не выполнимая для псковских мам