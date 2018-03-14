Сергей Макарченко: Призываю собственников жилья открывать спецсчета

4198 судебных решений вынесено в пользу регионального оператора фонда капремонта на сумму 17, 7 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор Фонда Сергей Макарченко. Сейчас собираемость в фонд капремонта составляет 73,7 процентов, это на 2 процента больше, чем в прошлом году.

Сергей Макарченко выразил надежду, что в ближайшем будущем собираемость платежей вырастет. С начала года квитанции после перебоев начала разносить почта России. До конца года пени должникам начислять не будут.

- Мы даем возможность погасить долги частями, - сказал он. - Призываю собственников открывать спецсчета, тогда будет возможность контролировать средства и распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Основной проблемой Макарченко назвал то, что собственники не могут договориться между собой