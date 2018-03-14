За вранье в суде жителя Гдовского районе наказали рублём

К штрафу в 60 тысяч рублей приговорил суд 25-летнего жителя Гдовского района, которого признали виновным в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

8 декабря 2016 года мужчина, допрошенный в судебном заседании в рамках рассмотрения Гдовским районным судом уголовного дела по обвинению его товарища в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 292 УК РФ, дал заведомо ложные показания, которые были опровергнуты совокупностью других доказательств, представленных государственным обвинителем.

Приговор суда вступил в законную силу.