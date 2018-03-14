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Политика / Выборы

Более 5 млн россиян будут голосовать на президентских выборах по месту пребывания

14 марта 2018 года, 10:20

Более 5 миллионов россиян подали заявление для голосования на президентских выборах не по месту регистрации, а по месту пребывания. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Памфилова объявила, что более 5 миллионов человек подали заявления о голосовании по месту пребывания. Она подчеркнула, что это масштабное событие: если сравнивать с выдачей открепительных удостоверений ранее, то новым механизмом воспользовались почти в три раза больше человек.

Механизм по месту фактического голосования впервые применяется на федеральных выборах в ходе президентской кампании-2018, заменив, таким образом, открепительные удостоверения. Теперь гражданин может прикрепиться к любому избирательному участку. Заявление о включении в список избирателей на другом участке гражданин мог оформить до 12 марта в ближайшем избиркоме, МФЦ или через портал госуслуг. Те, кто этого сделать не успел, все равно смогут проголосовать на другом участке, оформив специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки до 17 марта.

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