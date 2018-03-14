Для повышения рождаемости в России предложили возродить земства

В России появилось предложение создать всероссийскую самоуправляемую систему граждан, желающих заниматься сельским хозяйством, которую планируется назвать земство.

С подобной инициативой выступила руководитель общественного объединения «Народный земский собор» Марина Грошева. Предложение содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, который прошел в Москве. Об этом пишет RT.

По словам Грошевой, поселения, объединенные в земство, нужно создать на неиспользуемых территориях, находящихся в муниципальной или частной собственности. Это позволит возродить села и деревни, разовьет сельское хозяйство, а также позволит решить демографическую проблему в России.