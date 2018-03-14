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Политика / Выборы

Михаил Ведерников отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

14 марта 2018 года, 09:49

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в социальной сети поддержал всероссийскую межнациональную эстафету #выборчемпионов180318 и отжался 18 раз на набережной реки Великой.


Кадр из видеоролика Инстаграм
Он принял эстафету от губернатора Калининградской области Антона Алиханова и руководителя ФАДН Росии Игоря Баринова, передав её всем жителям Псковской области.


Кадр из видеоролика Инстаграм
«Занимайтесь спортом, будьте здоровы и 18 марта выбирайте #СильнаяРоссияСильнаяОбласть», - написал он на своей странице в Instagram.

СПРАВКА

Смысл эстафеты заключается в том, что до дня выборов президента РФ в российских регионах планируют провести массовые тренировки, во время которых планируется выполнить 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний. Участником акции может стать любой желающий.

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