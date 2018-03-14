Михаил Ведерников отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в социальной сети поддержал всероссийскую межнациональную эстафету #выборчемпионов180318 и отжался 18 раз на набережной реки Великой.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на своей страничке в социальной сети поддержал всероссийскую межнациональную эстафету #выборчемпионов180318 и отжался 18 раз на набережной реки Великой.
Смысл эстафеты заключается в том, что до дня выборов президента РФ в российских регионах планируют провести массовые тренировки, во время которых планируется выполнить 180 318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний. Участником акции может стать любой желающий.