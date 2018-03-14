Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Прокуратура добилась зачисления сироты на полное гособеспечение в псковский колледж

14 марта 2018 года, 09:21

В ходе проверки прокуратура Пскова выявила, что Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса не зачислил на полное государственное обеспечение студента, имеющего статус лица, оставшегося без попечения родителей, чем нарушил его право на получение мер социальной поддержки в период обучения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор города в адрес руководителя образовательного учреждения внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, сирота переведен на полное государственное обеспечение до завершения курса обучения.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Под Новоржевом горе-угонщик бросил машину и пошёл домой
Псковичей-автолюбителей призывают не мешать благоустройству придомовых территорий
Сергей Макарченко: Призываю собственников жилья открывать спецсчета
За вранье в суде жителя Гдовского районе наказали рублём
Более 5 млн россиян будут голосовать на президентских выборах по месту пребывания
Михаил Ведерников отжался 18 раз в рамках флешмоба ко дню выборов
Для повышения рождаемости в России предложили возродить земства
Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы
Всё о предстоящем первом «Круге благотворителей» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
14 марта 10:31

Врачи против пневмонии

Более половины смертей от воспаления легких происходит дома

Общество / Образование
14 марта 10:16

«Ёжик» довёл до Крыма

С пятой попытки школьник из Локни попал в Артек

Общество / Семья
13 марта 11:24

#пеленальныйстоликвПскове

Поменять подгузник в общественном заведении, не привлекая к себе внимания, — миссия, не выполнимая для псковских мам