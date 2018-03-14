Прокуратура добилась зачисления сироты на полное гособеспечение в псковский колледж

В ходе проверки прокуратура Пскова выявила, что Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса не зачислил на полное государственное обеспечение студента, имеющего статус лица, оставшегося без попечения родителей, чем нарушил его право на получение мер социальной поддержки в период обучения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор города в адрес руководителя образовательного учреждения внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, сирота переведен на полное государственное обеспечение до завершения курса обучения.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.