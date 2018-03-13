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Политика / Выборы

Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы

13 марта 2018 года, 17:45

В акции Псковского агентства информации #Едунавыборы принял участие машинист тепловоза Игорь Сальников. Он разместил наклейку прямо на борту тепловоза.


Фото Псковского агентства информации

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить наклейку на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.

Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

18 марта в 20:30 в прямом эфире проекта ПАИ-live будет определен победитель конкурса из числа приславших свои фото в редакцию. Именно он получит новенький iPhone X.

КСТАТИ

Также получить наклейку #Едунавыборы можно в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, 21/33, 1-й этаж, с 9:00 до 18:00 в будние дни)

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