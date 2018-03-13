Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы

В акции Псковского агентства информации #Едунавыборы принял участие машинист тепловоза Игорь Сальников. Он разместил наклейку прямо на борту тепловоза.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить наклейку на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.

Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.