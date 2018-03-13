Всё о предстоящем первом «Круге благотворителей» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

14 марта, в 15.30, в пресс-центре «Псковской правды» выясним все о предстоящем первом «Круге благотворителей», который пройдет в драмтеатре 28 марта.

Это новый для Пскова формат поддержки общественных инициатив, объединяющий бизнес, НКО и просто неравнодушных людей. Какие суммы и на какие цели планируют собрать организаторы? На какую аудиторию рассчитывают? С какими сложностями уже столкнулись при реализации проекта? Почему именно следующие три проекта прошли предварительный отбор для участия в «Круге»: «Календарь добрых дел» (Производственно-интеграционнных мастерских для инвалидов им В.П. Шмитца); Спорт без границ» (д/с компенсирующего вида №49 «Тополек»); «Фруктовый сад» (Ротари Клуб «Псков»)?

На эти и другие вопросы ответят:

1. Никонов Семен Юрьевич, председатель Совета Благотворительного Фонда развития местного сообщества «Добрый город»

2. Филатов Андрей Юрьевич, руководитель Псковской региональной общественной социально ориентированной организации «Ротари Клуб «Псков»

3. Сукманов Вячеслав Вячеславович, директор ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им.В.П.Шмитца»

4. Горячева Ирина Львовна, директор МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 49 «Тополёк»

Напоминаем, первый «Круг благотворителей» пройдет в медиахолле Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина 28 марта, в 17.30. Организатор - Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».