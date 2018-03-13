Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Первые гравийные гонки проведут в Псковской области в конце апреля

13 марта 2018 года, 17:01

Завершились зимние этапы Кубка России и чемпионата России по ралли, первые гравийные гонки серий пройдут в Псковской области, сообщили в региональной Федерации автоспорта.

6-й этап Кубка России по ралли «Голубые озера-2018» состоится с 27 по 30 апреля. Гонка пройдет по трассам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. Эти соревнования также станут отборочным этапом чемпионата СЗФО по ралли и первым этапом чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Вернуться на «Голубые озера» предстоит в конце апреля.
Фото сообщества Федерации автоспорта Псковской области «ВКонтакте»

На 17-20 мая намечен 3-й этап чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы-2018». Соревнование пройдет на дорогах Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Островского и Опочецкого районов. Гонка также будет носить статус отборочного этапа чемпионата СЗФО по ралли и второго этапа «Трофея Александра Невского».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Машинист тепловоза Игорь Сальников присоединился к акции #Едунавыборы
Всё о предстоящем первом «Круге благотворителей» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»
Мультфильмы, концерты, спектакли: что приготовили для псковичей 18 марта
Делегация Российского союза спортсменов побывала в Великих Луках
В Пскове возле Кремля полицейские поймали эксбициониста
Александр Котов: 18 марта нам с вами предстоит сделать очень ответственный выбор
Псковичи привезли 10 золотых медалей с Международного турнира по боксу
Михаил Ведерников: Я буду голосовать, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России
Белорусский «Нафтан» проиграл «Пскову-747» со счётом 2:1

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
5 марта 17:44

Кибернашествие

Компьютерный спорт как магнит для продвинутой молодежи

Спорт / Соревнования
27 февраля 13:30

Удушающий захват

Шамилов увеличил счет в победной серии поединков

Спорт / Рекорды
26 февраля 17:53

Лёд наш

После победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Ледовом дворце Пскова ждут пополнения