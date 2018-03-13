Первые гравийные гонки проведут в Псковской области в конце апреля

Завершились зимние этапы Кубка России и чемпионата России по ралли, первые гравийные гонки серий пройдут в Псковской области, сообщили в региональной Федерации автоспорта.

6-й этап Кубка России по ралли «Голубые озера-2018» состоится с 27 по 30 апреля. Гонка пройдет по трассам Великих Лук, Пустошкинского, Новосокольнического и Невельского районов. Эти соревнования также станут отборочным этапом чемпионата СЗФО по ралли и первым этапом чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».