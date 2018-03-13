В Пскове возле Кремля полицейские поймали эксбициониста

В Пскове возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в развратных действиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

10 марта этот мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев двух несовершеннолетних школьниц у инсталляции возле стен Кремля, совершил в отношении них развратные действия. Девочки незамедлительно сообщили о преступлении в правоохранительные органы, благодаря чему подозреваемый был задержан прибывшим нарядом полиции.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.